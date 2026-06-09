Foto: Bosphorus Observer/Yörük Işık
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Putins Schattenflotte

Söldner an Bord

Recherchen von SZ, NDR und internationalen Partnern zeigen: Auf Tankern der illegalen russischen Schattenflotte sind auch Söldner als Wachmänner unterwegs, um den Zugriff westlicher Küstenanrainer auf die Schiffe zu verhindern. Für die Behörden steigt das Risiko.

Foto: Bosphorus Observer/Yörük Işık
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Putins Schattenflotte

Söldner an Bord
Foto: Bosphorus Observer/Yörük Işık
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Recherchen von SZ, NDR und internationalen Partnern zeigen: Auf Tankern der illegalen russischen Schattenflotte sind auch Söldner als Wachmänner unterwegs, um den Zugriff westlicher Küstenanrainer auf die Schiffe zu verhindern. Für die Behörden steigt das Risiko.

Von Ben Heubl, Mauritius Much und Jörg Schmitt
9. Juni 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Die Nachricht vom Angriff auf den Tanker Qendil erreichte Wladimir Putin quasi auf offener Bühne. Der russische Präsident hielt an diesem 19. Dezember 2025 gerade seine traditionelle Jahres-Pressekonferenz ab – und reagierte prompt auf den bis dahin einmaligen Zwischenfall: „Es wird immer eine Antwort von unserer Seite geben“, sagte er. Solche Attacken könnten zu „einer beispiellosen Eskalation führen und in einen Konflikt ausarten“.

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