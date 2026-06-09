Die Nachricht vom Angriff auf den Tanker Qendil erreichte Wladimir Putin quasi auf offener Bühne. Der russische Präsident hielt an diesem 19. Dezember 2025 gerade seine traditionelle Jahres-Pressekonferenz ab – und reagierte prompt auf den bis dahin einmaligen Zwischenfall: „Es wird immer eine Antwort von unserer Seite geben“, sagte er. Solche Attacken könnten zu „einer beispiellosen Eskalation führen und in einen Konflikt ausarten“.