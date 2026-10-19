 Russlands Schattenflotte 

Geheime Waffentransporte durch deutsche Gewässer

Auf russischen Frachtschiffen mit Kriegsgerät reisen auch Männer mit fragwürdigen Pässen nach Afrika. Was sind sie: Agenten des Kreml, Söldner, Militärexperten? Eine Recherche der SZ mit internationalen Partnern.

Von Ben Heubl und Paul Munzinger
19. Oktober 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Im Morgennebel des 18. Juni 2026 verlässt der Frachter Mikhail Britnev den Hafen von Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad. An Bord des 137 Meter langen russischen Schiffes: Militärfahrzeuge, darunter gepanzerte Transporter. Und vier Männer, deren Identitäten offenbar erfunden sind. Laut Passagierlisten sollen die Männer in Conakry, der Hauptstadt Guineas, von Bord gehen. Ihre Namen und Passdaten lassen sich in russischen Datenbanken nicht nachweisen.

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