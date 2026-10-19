Im Morgennebel des 18. Juni 2026 verlässt der Frachter Mikhail Britnev den Hafen von Baltijsk in der russischen Exklave Kaliningrad. An Bord des 137 Meter langen russischen Schiffes: Militärfahrzeuge, darunter gepanzerte Transporter. Und vier Männer, deren Identitäten offenbar erfunden sind. Laut Passagierlisten sollen die Männer in Conakry, der Hauptstadt Guineas, von Bord gehen. Ihre Namen und Passdaten lassen sich in russischen Datenbanken nicht nachweisen.