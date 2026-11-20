Letztlich beginnt es damit, dass der Bad at Chess Club alles falsch macht. Die Gründer verstoßen gegen so ziemlich jede Regel, die es zu beachten gilt, wenn man ein Schach-Event organisiert. Da wäre das Licht. Ein Raum, in dem Schach gespielt werden soll, müsste eigentlich gut ausgeleuchtet sein. Bad at Chess findet in einem dunklen Keller mit ein paar gedämpften LED-Scheinwerfern statt.