Wenn einem der ganze Flugplatz gehört, bringt das gewisse Vorteile mit sich. Ulrich Bettermann fragt kurz nach, nichts im Landeanflug. Dann steuert der 78-Jährige seinen dunkelgrünen Audi-SUV an den Anfang der Startpiste, dahinter fällt das Gelände steil ab. Bettermann gibt Gas, der Sonne am Horizont entgegen. „Jetzt haben wir 140“, sagt er, locker zurückgelehnt. Die Nadel am Tacho dreht hoch. „180, hier würden wir jetzt abheben.“