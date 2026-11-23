Es ist seine erste Reise ins All und erst die vierte Nacht in Schwerelosigkeit, als jemand an seinem Schlafsack rüttelt: „Matthias, aufwachen!“ Matthias Maurer schwebt in diesem Moment, am frühen Morgen des 15. November 2021, unter der Decke der Internationalen Raumstation (ISS). Verschlafen hört der deutsche Astronaut, was ihm sein US-amerikanischer Kollege Mark Vande Hei erklärt: „Die Nasa hat uns gerade angefunkt. Wir müssen die Schotten dichtmachen. Ein Satellit ist auseinandergebrochen, und in wenigen Stunden fliegen wir in die Trümmerwolke.“