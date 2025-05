Vor vielen Jahren, als Jumwa Mwaro noch eine junge Frau war, gaben sie und ihr Mann einander ein Versprechen: Unser Land wird nicht verkauft. So wie es heute uns gehört, so soll es morgen unseren Kindern und übermorgen unseren Enkeln gehören. Egal, wie groß die Not ist. Egal, wie groß die Versuchung ist.