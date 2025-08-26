Kann sich noch jemand an Sahra Wagenknecht erinnern? Richtig, das war die Politikerin, die bis zur Bundestagswahl fortwährend in so ziemlich jeder Talkshow saß, manchmal auch, so erschien es zumindest, in mehreren gleichzeitig. Das war die Politikerin, die eine nach ihr benannte Partei gegründet hatte, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), welches bei der Bundestagswahl im Februar denkbar knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte. Um die 9500 Stimmen hatten gefehlt. Seither war Wagenknecht weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden. An diesem Donnerstag wird sie nun nach langer Zeit wieder vor größerem Publikum sprechen, im Zuge des Kommunalwahlkampfes des BSW in Nordrhein-Westfalen tritt sie in Duisburg auf. Mit anderen Worten: Sie ist wieder da.