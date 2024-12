Sahra Wagenknecht, 55, empfängt in ihrem Büro im Bundestag. Auf dem Flur liegen noch Flyer der Linkspartei, ihrer alten politischen Heimat. Durch Wagenknechts Abgang hat die Linke ihren Fraktionsstatus verloren und ist genau wie das vor knapp einem Jahr gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nur noch eine parlamentarische Gruppe im Bundestag. In diesem Jahr ist das BSW in drei Landtage im Osten eingezogen.