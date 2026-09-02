Foto: Kai Nietfeld/dpa
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Landtagswahl Sachsen-Anhalt

Ein Bundesland rückt nach rechts

Von Vivien Götz (Daten) und Jonas Jetzig (Infografik)
2. September 2026
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Foto: Jan Woitas/dpa
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Parteien links der Mitte verlieren in Sachsen-Anhalt schon seit Jahren an Zustimmung. 

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Die Wahlergebnisse der vergangenen zwei Jahrzehnte in Grafiken.

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SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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2006 konnten SPD und Linke noch in zahlreichen Gemeinden die meisten Zweitstimmen holen – beide erreichten landesweit über 20 Prozent.

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SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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Vier Jahre später – nachdem durch eine Gebietsreform viele Gemeinden zusammengelegt wurden – ist die CDU fast überall stärkste Kraft. 

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SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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2016 stand in Sachsen-Anhalt zum ersten Mal die AfD zur Wahl und konnte vor allem im Süden in vielen Gemeinden gewinnen. 

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SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
SZ-Karte: jje; Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
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2021 gelang es der CDU, wieder Boden gutzumachen. Sie holte landesweit 37,1 Prozent der Stimmen. Linke und SPD spielten keine Rolle mehr. 

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Der Blick auf die Gemeindeergebnisse zeigt: Die AfD hat in Sachsen-Anhalt seit ihrer Gründung keinen klaren Durchmarsch hingelegt. Bei der vergangenen Landtagswahl büßte sie gegenüber 2016 rund vier Prozentpunkte ein.

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Gleichzeitig haben SPD und Linke seit 2011 viele Stimmen verloren. Die Zustimmung für beide Parteien hat sich inzwischen quasi halbiert. 

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Projektteam
Daten & Text Vivien Götz
Infografik Jonas Jetzig
Digitales Storytelling Corinna Koch
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