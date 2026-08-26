Die AfD wird die stärkste Kraft bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September. So viel lässt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen. Wer das Land künftig regieren wird, ist hingegen unsicher. Es ist möglich, dass die AfD allein die Mehrheit der Sitze gewinnt. Genauso kann es sein, dass es die vielen kleinen Parteien im Land – SPD, Grüne, BSW und vielleicht sogar die FDP – allesamt in den Landtag schaffen. Wie die Wahl ausgehen wird, lässt sich nicht genau prognostizieren. Aber es ist möglich, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Wie wahrscheinlich ist sie also, die absolute Mehrheit für die AfD?