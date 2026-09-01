Sahra Wagenknecht in Dessau.
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Foto: Maryam Majd/Reuters
Foto: Sean Gallup/Getty Images

Unsagbar

Sahra Wagenknecht hält die Brandmauer für eine „Idiotie“ und Putins Gas für unverzichtbar. Doch trotz schlechter Umfragen könnte ihr BSW potenzieller Wegbereiter einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt werden.

Sahra Wagenknecht in Dessau.
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Foto: Maryam Majd/Reuters
Foto: Sean Gallup/Getty Images
Unsagbar
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Sahra Wagenknecht in Dessau.
Foto: Maryam Majd/Reuters
Foto: Sean Gallup/Getty Images

Sahra Wagenknecht hält die Brandmauer für eine „Idiotie“ und Putins Gas für unverzichtbar. Doch trotz schlechter Umfragen könnte ihr BSW potenzieller Wegbereiter einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt werden.

Von Christian Zaschke
1. September 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Sie werden dein Bankkonto sperren. Sie werden dich vor Gericht zerren. Sie werden dich überwachen. Nein, warte: Das tun sie schon längst. Sie werden – du weißt schon – „Maßnahmen“ ergreifen. Sie werden das Land in einen Krieg führen, in den „Großen Krieg“. Deine Freunde werden dir nicht glauben, wenn du ihnen davon erzählst. In den Altmedien werden sie sich über dich und Menschen wie dich lustig machen. Sie werden deine Sorgen und selbst deine realsten Erlebnisse karikieren und sie als Verschwörungserzählungen dastehen lassen.

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