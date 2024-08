Ukrainische Truppen sind vor gut einer Woche in die russische Region Kursk eingedrungen, rücken offenbar weiter vor und bauen angeblich befestigte Stellungen. Vieles ist noch unklar, es gibt wenige verlässliche Informationen zu den Kämpfen in der Region. Fabian Hoffmann, Experte für Sicherheitspolitik von der Universität Oslo, ordnet ein, was bisher bekannt ist.