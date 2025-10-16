Foto: Department of Defense/imago/ZUMA Press
Ukraine
Liefert Trump jetzt „Tomahawks“ – oder blufft er nur?
16. Oktober 2025 | Lesezeit: 6 Min.
Jetzt wendet sich Donald Trump wieder dem Krieg in Osteuropa zu, am Freitag kommt gleich Besuch ins Weiße Haus. Wolodimir Selenskij wird erwartet, wenige Tage nach Trumps Rückkehr von der Friedensmission im Nahen Osten. Es ist auch klar, was sich der ukrainische Präsident diesmal wünscht: „Er möchte Tomahawks haben“, sagte der US-Präsident. „Wir haben viele Tomahawks.“