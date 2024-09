Die Unberührbaren

Das Schiff, das kurz nach eins in der Nacht zum 8. Oktober 2023 den Golf von Finnland durchquerte, verhielt sich auffallend merkwürdig. Die Newnew Polar Bear, ein in Hongkong registrierter Containerfrachter – schwarzer Rumpf, weißes Deckhaus, knapp 170 Meter lang –, war offiziell im Juli in St. Petersburg ausgelaufen und auf dem Weg durch die Nordostpassage über das Nordpolarmeer nach Shanghai in China. Die mehrmonatige Reise war offenbar ein Test für eine zukünftige regelmäßige Verbindung über das arktische Meer zwischen Westrussland und China, die die klassische Route über den Suezkanal deutlich abkürzen würde. Nun, in jener Oktobernacht, war die Newnew Polar Bear in der Ostsee auf dem Weg zurück nach St. Petersburg.