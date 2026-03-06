Unter Putin wird das gedruckte Wort schnell zum Staatsfeind.
Erst recht seit dem Krieg gegen die Ukraine. Aber nicht alle kapitulieren vor der Zensur.
Begegnungen mit tollkühnen Autorinnen, Verlegern und Buchhändlerinnen.
Von Monstern und Helden
6. März 2026 | Lesezeit: 24 Min.
Der Hof hinter ihrem Buchladen riecht nach feuchter Erde. Nach dem Regen hat sie Tische für den Flohmarkt aufgestellt, Girlanden zwischen die Bäume gehängt, in diesem Winkel irgendwo in Russland. Besucher schieben sich vorbei an gebrauchten Liebesschnulzen und Science-Fiction-Romanen. Schön, dass so viele Menschen gekommen sind, sagt die Buchladenbesitzerin.