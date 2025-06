Was für ein schräger Ort. Ein Archipel, mitten in der Ostsee, auf dem gerade mal 30 000 Leute leben, das aber über ein eigenes Parlament verfügt, samt eigenen Parteien, eigener Regierung und eigener Regierungschefin. Demilitarisierte, neutrale Zone, obwohl inmitten der Nato gelegen. Eigene Hauptstadt und eigenes Nummernschild. Eigene Fahne, eigener Feiertag, an dem inselauf, inselab die eigene Hymne geschmettert wird.