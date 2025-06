Wladimir Putin ist selten im Theater. Vor sechs Jahren sah man ihn mal mit Xi Jinping im Bolschoi, zwei Staatschefs in der Zarenloge. Heute sitzt Putin viel öfter vor großen Bildschirmen als in großen Sälen. Minister und Beamte sind ihm dann zugeschaltet, auch die Videokonferenzen folgen einem festen Drehbuch. Die Bitte, die kürzlich im Kulturrat an ihn herangetragen wurde, dürfte Putin also kaum überrascht haben.