Foto: OLGA MALTSEVA/AFP
Foto: IMAGO/Andrei Bok / SOPA Images/IMAGO/SOPA Images
Opposition in Russland
Lieder wider das Schweigen
20. November 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Zweimal ist sie nun schon freigelassen und gleich wieder festgenommen worden. Jedes Mal verurteilte ein Richter sie zu 13 Tagen Haft. Und immer wenn Diana Loginowa, 18 Jahre alt, danach aus dem Knast kam, nahm die Polizei sie sofort wieder mit. So ein Verhaftungskarussell kann Hinweis darauf sein, dass die Behörden über das Schicksal eines Oppositionellen noch nicht endgültig entschieden haben. Oder sie brauchen einfach Zeit, um eine größere Anklage vorzubereiten.