Es ist ein Satz wie ein Versprechen: „Wir werden Deutschland und seine Bevölkerung gegen jede Form hybrider und konventioneller Bedrohung resilient machen.“ So steht es auf Seite 83 des frisch ausgehandelten Koalitionsvertrags zwischen Union und den Sozialdemokraten. Doch was dann in dem 146-seitigen Papier zum hybriden Krieg, den Russland angezettelt hat, folgt, verliert sich schnell in Allgemeinplätzen.