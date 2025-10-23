Der Wind ist mäßig, die See ruhig, und es ist winterlich kalt, als die Industrial Cape am 30. Januar 2018 gegen 22 Uhr den Hafen Hibikinada auf der südjapanischen Insel Kyushu verlässt. Das Schiff hat 750 Kilometer Unterwasserglasfaserkabel eines japanischen Herstellers samt Zubehör geladen, die Fracht ist gut 14 Millionen US-Dollar wert.