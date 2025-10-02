Benzinkrise in Russland
Feuer auf russisches Öl
Video: Alle Videos und Screenshots: X
2. Oktober 2025 | Lesezeit: 7 Min.
Foto: X/@Osinttechnical
Am Mittwoch brannte es auch in der alten Wolga-Stadt Jaroslawl. Flammen waren zu sehen, eine kilometerhohe Rauchsäule stieg auf, wieder ist eine russische Ölraffinerie schwer beschädigt – die fünftgrößte Russlands.
