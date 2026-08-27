Foto: Daniel Bockwoldt/AFP
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Der Stoff, aus dem die Waffen sind

Für die Zeitenwende braucht Deutschland nicht nur viele Milliarden, sondern auch Rohstoffe wie Germanium. Dass fast alles davon aus China kommt, schreckt jetzt die ganze Rüstungsbranche auf. An wessen Seite Xi Jinping steht, wissen sie ja.

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Der Stoff, aus dem die Waffen sind
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Für die Zeitenwende braucht Deutschland nicht nur viele Milliarden, sondern auch Rohstoffe wie Germanium. Dass fast alles davon aus China kommt, schreckt jetzt die ganze Rüstungsbranche auf. An wessen Seite Xi Jinping steht, wissen sie ja.

Von Thomas Fromm
27. August 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Die Sicherheit Europas hängt nicht nur an großen Panzern, Drohnen oder Kampfjets. Sie hängt auch an unscheinbaren Dingen. Etwa an diesem silbrig glänzenden Halbmetall, das aussieht, als wäre es nicht von dieser Welt. Dabei ist der Rohstoff mit der Ordnungsnummer 32 eine sehr irdische Sache, er entsteht als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Zink. Und er wird, ebenfalls ziemlich irdisch, in der modernen Elektronikindustrie eingesetzt. In Glasfaserkabeln, Infrarotgeräten, Halbleitern.

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