Die Sicherheit Europas hängt nicht nur an großen Panzern, Drohnen oder Kampfjets. Sie hängt auch an unscheinbaren Dingen. Etwa an diesem silbrig glänzenden Halbmetall, das aussieht, als wäre es nicht von dieser Welt. Dabei ist der Rohstoff mit der Ordnungsnummer 32 eine sehr irdische Sache, er entsteht als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Zink. Und er wird, ebenfalls ziemlich irdisch, in der modernen Elektronikindustrie eingesetzt. In Glasfaserkabeln, Infrarotgeräten, Halbleitern.