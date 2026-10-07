Wer dachte, der Vormarsch der Huthi in Jemen sei für Europa ein fernes Problem, hat an der Tankstelle in den vergangenen Wochen das Gegenteil zu spüren bekommen. Die Spritpreise schnellten nach oben, und das hat auch mit Entwicklungen in einer Region zu tun, die man in Europa selten in den Blick nimmt, obgleich sie von so großer strategischer Bedeutung ist: das Rote Meer und seine Küsten.