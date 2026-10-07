Globale Handelsrouten

Warum der Vorstoß der Huthi ans Rote Meer so gefährlich ist

Der Vormarsch der mit Iran verbündeten Huthi-Miliz in Jemen bedroht die Passage durch das Rote Meer. Das treibt die Spritpreise in die Höhe. Doch es gibt noch mehr Akteure – und das Schlimmste könnte noch bevorstehen.

Von Bernd Dörries, Jonas Jetzig und Arne Perras
7. Oktober 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Wer dachte, der Vormarsch der Huthi in Jemen sei für Europa ein fernes Problem, hat an der Tankstelle in den vergangenen Wochen das Gegenteil zu spüren bekommen. Die Spritpreise schnellten nach oben, und das hat auch mit Entwicklungen in einer Region zu tun, die man in Europa selten in den Blick nimmt, obgleich sie von so großer strategischer Bedeutung ist: das Rote Meer und seine Küsten.

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