Er weiß noch genau, wie das Monstrum in der Luft baumelte. Gut sechs Tonnen Edelstahl und Glas, die an einem Kran hingen und senkrecht übers Dach in ein Haus eingefädelt werden mussten. Mathias Steindl war damals neu im Job, es war eines seiner ersten Projekte: Die große Buchhandlung am Münchner Marienplatz sollte Rolltreppen bekommen. Er weiß noch, wie er unten an der Baustelle stand, hochschaute zur Rolltreppe am Nachthimmel und sich dachte: „Die sollte jetzt nicht runterfallen.“