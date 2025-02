Nachdem Ricarda Lang auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd eine Zeit lang, nein, keinen Wahlkampf gemacht, sondern sich eher hat feiern lassen, ist ihr die Begeisterung selbst etwas unheimlich. Kaum jemand, der sie nicht anstrahlt, sich von ihr nicht einen Flyer in die Hand drücken lässt, viele greifen nach der Broschüre wie nach einer Autogrammkarte. Die Grünen haben ihren Stand in einer engen Gasse aufgebaut, aber die Wegelagerer-Situation wäre gar nicht nötig. Im ersten Stock über einem Modehaus kommen Menschen am Fenster zusammen. Am Morgen haben ihr im benachbarten Heubach beim Besuch eines Gymnasiums Kinder zugejubelt.