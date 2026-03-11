In fünf Bundesländern gibt es 2026 Landtagswahlen. Baden-Württemberg hat vor zwei Wochen gewählt, am Sonntag folgt Rheinland-Pfalz. Das Wahlverhalten junger Menschen – vor allem ihre Bereitschaft, in großer Zahl für Randparteien zu stimmen – führt dabei schon länger zu Diskussionen.

Bei der Bundestagswahl 2025 wählten die unter 25-Jährigen mehrheitlich AfD und Linke. Anfang März stimmte fast jeder dritte Erstwähler in Baden-Württemberg für Parteien wie FDP, Linke und sonstige, die im Landtag nicht vertreten sein werden. CDU und SPD haben unter jungen Menschen keine große Stammwählerschaft.