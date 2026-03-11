„Ich wähle nur, damit die älteren Wähler nicht allein entscheiden“
In fünf Bundesländern gibt es 2026 Landtagswahlen. Baden-Württemberg hat vor zwei Wochen gewählt, am Sonntag folgt Rheinland-Pfalz. Das Wahlverhalten junger Menschen – vor allem ihre Bereitschaft, in großer Zahl für Randparteien zu stimmen – führt dabei schon länger zu Diskussionen.
Bei der Bundestagswahl 2025 wählten die unter 25-Jährigen mehrheitlich AfD und Linke. Anfang März stimmte fast jeder dritte Erstwähler in Baden-Württemberg für Parteien wie FDP, Linke und sonstige, die im Landtag nicht vertreten sein werden. CDU und SPD haben unter jungen Menschen keine große Stammwählerschaft.
In fünf Bundesländern gibt es 2026 Landtagswahlen. Baden-Württemberg hat vor zwei Wochen gewählt, am Sonntag folgt Rheinland-Pfalz. Das Wahlverhalten junger Menschen – vor allem ihre Bereitschaft, in großer Zahl für Randparteien zu stimmen – führt dabei schon länger zu Diskussionen.
Bei der Bundestagswahl 2025 wählten die unter 25-Jährigen mehrheitlich AfD und Linke. Anfang März stimmte fast jeder dritte Erstwähler in Baden-Württemberg für Parteien wie FDP, Linke und sonstige, die im Landtag nicht vertreten sein werden. CDU und SPD haben unter jungen Menschen keine große Stammwählerschaft.