Es darf einem durchaus mulmig werden, wenn man an die Rente denkt. Denn wer soll künftig die wachsende Zahl von Rentnerinnen und Rentnern finanzieren, wenn die Jüngeren immer weniger werden? Und jüngere Leute werden höhere Anteile ihres Lohns an die Rentenkasse zahlen müssen – aber bekommen sie einmal eine angemessene Rente dafür? Die schwarz-rote Koalition hat sich auf den Weg gemacht, die Rente zukunftsfest aufzustellen. Durch die geplanten Reformen wird sich die Rente und Altersvorsorge voraussichtlich für fast jeden im Land ändern.