Demokratien sind unter Druck, weltweit und in Europa. Von außen werden sie bedrängt durch autokratische Regimes, allen voran durch die Machthaber in Peking und Moskau. Von innen greifen Rechtspopulisten die Grundlagen der Meinungsfreiheit und des liberalen Miteinanders an. Am 20. Januar wird der Wahrheitsverdreher Donald Trump in den USA ein zweites Mal als Präsident vereidigt, in Österreich hat der Extremist Herbert Kickl Anfang dieser Woche den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Sollte dem FPÖ-Vormann das gelingen, wäre es eine Premiere in der Geschichte des Landes – allerdings nicht in der EU. Es gibt bereits mehrere amtierende Regierungskoalitionen unter Führung oder zumindest Beteiligung von Rechtspopulisten. Wie sind sie bisher aufgetreten, was haben sie bewirkt? Eine Übersicht.