Die Schläger kamen kurz vor Mittag. 40 bis 50 Menschen hatten sich da bereits auf dem Marktplatz im brandenburgischen Bad Freienwalde versammelt. Männer, Frauen, Kinder. Es gab Kaffee und Kuchen, an einem Stand konnte man Graffitis sprayen, an einem anderen die Kinder schminken lassen. Die Initiative „Bad Freienwalde ist bunt“ hatte zum Sommerfest eingeladen. Ein paar Minuten noch, dann sollte es an diesem Sonntag losgehen. Doch stattdessen wurden die Teilnehmer attackiert.