Sie sind hier ziemlich stolz auf sich und lassen daran auch keinen Zweifel. Vor dem Rathaus in Spremberg stehen große Fahnenmasten, an einem prangt die Flagge der Stadt, an einem anderen eine Friedenstaube, Weiß auf Lila. Der Eingang ist gesäumt mit jeder Menge Auszeichnungen, „Wirtschaftsfreundlichste Kommune 2005“, „Familien- und kinderfreundliche Gemeinde 2007“, Gewinnerin im Klimaschutz-Wettbewerb 2008 als „Coolstes Rathaus“. Und weil das offenbar alles noch nicht genügte, hat sich die Stadt 2013 selbst einen Titel verliehen: Spremberg, „Die Perle der Lausitz“.