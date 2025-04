Ob auf Demos, anderen Aktionen „gegen rechts“ oder in den Medien: Oft ist pauschal von „Rechten“ oder „rechts“ die Rede, wo differenziert werden müsste. Zuletzt hieß es wieder, auch in der SZ, „die Rechten“ zeigten sich solidarisch mit der wegen Untreue verurteilten Französin Marine Le Pen. Gemeint waren Politiker wie der Niederländer Geert Wilders, der Italiener Matteo Salvini oder der Ungar Viktor Orbán, die sich am rechten Rand des Parteienspektrums befinden. Sie begrifflich in einen Topf zu werfen mit Christdemokraten oder Konservativen, die gemeinhin ebenfalls als „rechts“ gelten, ist nicht nur ungenau und manchmal diffamierend. Es kann auch kontraproduktiv sein. Denn nach verbreiteter Ansicht spielen gerade Vertreter der rechten Mitte, die sich klar gegen rechts außen abgrenzen, eine wichtige Rolle beim Kampf gegen Antidemokraten. Es gibt eine demokratische und eine undemokratische Rechte.