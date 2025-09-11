Liane Kilinc und ein prorussischer Kämpfer im Donbass, mit Emblem des Vereins Friedensbrücke.
Foto: VK/Liane Kilinc/Bearbeitung: SZ
Stets zu Diensten, Herr Putin

Die Brandenburgerin Liane Kilinc hat offenbar viel zu geben: gute Geschichten für Russlands Propaganda, Militärgüter für den Kampf gegen die Ukraine und Informationen für den Geheimdienst des Kreml. Wer ist die Frau, der Putin persönlich zu einem Pass verhalf?

Von Marta Ahmedov, Sebastian Erb, Jörg Schmitt, Lina Verschwele und Ralf Wiegand
11. September 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Die schlichte Zeremonie im Regierungsgebäude der Region Nischni Nowgorod stieß bei russischen Medien auf ungewöhnliches Interesse. Die beiden größten Fernsehsender berichteten aus dem schmucklosen Tagungsraum, in dem der zuständige Gouverneur am 28. Mai 2025 eine Frau aus Deutschland einbürgerte. Er lobte sie für die „selbstlose Arbeit“, die sie leiste, überreichte ihr einen Blumenstrauß – und einen frisch gedruckten russischen Pass. Sie fühle sich „wie neu geboren“, sagte die Frau danach in die Mikrofone.

