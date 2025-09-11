Die schlichte Zeremonie im Regierungsgebäude der Region Nischni Nowgorod stieß bei russischen Medien auf ungewöhnliches Interesse. Die beiden größten Fernsehsender berichteten aus dem schmucklosen Tagungsraum, in dem der zuständige Gouverneur am 28. Mai 2025 eine Frau aus Deutschland einbürgerte. Er lobte sie für die „selbstlose Arbeit“, die sie leiste, überreichte ihr einen Blumenstrauß – und einen frisch gedruckten russischen Pass. Sie fühle sich „wie neu geboren“, sagte die Frau danach in die Mikrofone.