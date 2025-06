Ein Untoter spukt durch Moskaus Untergrund. Ganz in Weiß und funkelnagelneu steht er da: Josef Stalin, 50 Meter unter der Erde. Das ursprüngliche Relief hat der Diktator noch zu Lebzeiten bauen lassen, in der Moskauer Metrostation Taganskaja. Es zeigt ihn in klassischer Feldherrenpose, umjubelt von Männern, Frauen und Kindern. Seit Mai ist er wieder da, und davor meist eine Wache, damit zu Stalins Füßen nur Blumen abgelegt werden, keine Protestbriefe.