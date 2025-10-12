Da stehen sie, zwei ziemlich ramponierte Umzugskartons, zusammengehalten von dicken Lagen Klebeband. Eine der Griffmulden ist ausgerissen, ein Deckel sieht aus, als würde er keinen weiteren Transport überstehen. Es ist eine bemerkenswerte Form der Archivierung für ein in der deutschen Kriminalgeschichte einmaliges Ermittlungsverfahren.