Die Spur des Todes

In Hamburg lagern zwei ramponierte Kartons voller Akten über die Vergiftung des Putin-Kritikers Alexander Litwinenko. Erstaunlich, wie wenig sich die damalige Bundesregierung für den Inhalt interessiert hat. Ein tiefer Blick in die deutsche Russlandpolitik.

Von Katja Gloger und Georg Mascolo
12. Oktober 2025 | Lesezeit: 12 Min.

Da stehen sie, zwei ziemlich ramponierte Umzugskartons, zusammengehalten von dicken Lagen Klebeband. Eine der Griffmulden ist ausgerissen, ein Deckel sieht aus, als würde er keinen weiteren Transport überstehen. Es ist eine bemerkenswerte Form der Archivierung für ein in der deutschen Kriminalgeschichte einmaliges Ermittlungsverfahren.

