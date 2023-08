Frauenfußball

Frauen sind auch nur Männer

Wenn die Stimmung im Land mal wieder im Keller war, half oft ein Steilpass in der grünen Manege, wo wüssten sie das besser als in der Fußballstadt Dortmund. Dass jetzt nicht mal den Fußballerinnen was gelingt, passt also bestens zur Lage der Nation