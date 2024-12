Für Sekunden sehen sie sich auf dem Behördenflur, die Gefangene und ihr Freund. Er steht an die Wand gepresst, sie wird in Handschellen vorbeigeführt. Darja Kosyrewa, 19 Jahre alt, dunkle Bluse, heller Rock, sitzt seit neun Monaten in Haft. Die Tasche rutscht ihr von der Schulter, ihre Arme sind gefesselt. Wachleute drängen die Wartenden zurück. Die Gefangene lächelt, als die Leute klatschen. Dann verschwindet sie im Gerichtssaal.