Der Abschied würde also kommen, jetzt war es gesagt. Elena Sergeeva saß beim Tee in der Wohnung ihrer Eltern, sie lebten in der Nähe, in derselben Stadt, Nowosibirsk, Sommer 2014. Sie sagte damals, sie werde weggehen aus Russland, in den Westen auswandern. Sie weiß noch, dass ihre Mutter gleich so eine düstere Ahnung hatte, was das bedeuten könnte. Russland hatte gerade die Krim annektiert, war in den Donbass eingedrungen. Das Verhältnis zu Europa war schlecht wie lange nicht. „Was ist, wenn die Grenzen eines Tages wieder schließen? Wie in der Sowjetzeit“, sagte die Mutter.