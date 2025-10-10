Es gibt wenige afrikanische Staaten, die geografisch so weit voneinander entfernt sind wie Madagaskar und Marokko. Etwa achttausend Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste und dem Königreich ganz im Norden des Kontinents. Da wirkt es zunächst wie ein Zufall, dass vor gut zwei Wochen beinahe zeitgleich in beiden Ländern zehntausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um bis heute gegen die eigene Regierung zu protestieren.