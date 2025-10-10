Foto: Mamyrael/AP/dpa
Foto: Luis Tato/AFP
Foto: Reuters
An mehreren Orten weltweit demonstrieren junge Menschen gegen ihre Regierung.

Wie sie sich gegenseitig inspirieren und welche Rolle ein Totenkopf mit Strohhut dabei spielt.

Die Power der Generation Z

An mehreren Orten weltweit demonstrieren junge Menschen gegen ihre Regierung.

Die Power der Generation Z
Von David Kulessa
10. Oktober 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Es gibt wenige afrikanische Staaten, die geografisch so weit voneinander entfernt sind wie Madagaskar und Marokko. Etwa achttausend Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste und dem Königreich ganz im Norden des Kontinents. Da wirkt es zunächst wie ein Zufall, dass vor gut zwei Wochen beinahe zeitgleich in beiden Ländern zehntausende Menschen auf die Straße gegangen sind, um bis heute gegen die eigene Regierung zu protestieren.

