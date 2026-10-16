An den Moment, in dem die Firma ihn aussortierte, erinnert sich Christoph Weller genau. Es war ein Freitagnachmittag im Mai. Sein Chef hatte ihn zu einem Gespräch gebeten, auf der Termineinladung stand: „Persönliche Rücksprache“. Weller betrat also den gläsernen Besprechungsraum und setzte sich. Kurz darauf kam sein Chef rein. Kein Smalltalk wie sonst, er kam gleich zur Sache. Und sagte dann Sätze, von denen Weller bis heute glaubt, dass er sie auswendig gelernt hatte: Die Firma habe „keine Verwendungsmöglichkeit“ mehr für ihn. Deshalb werde sie ihm ein Abfindungsangebot machen. So erinnert sich Weller.