Niemand weiß, wer der Gelehrte ist, bis heute nicht. Es gibt kein Gesicht, keinen Namen, die Ermittler haben nur ein Kürzel: O. R. Mit diesem O. R. schrieb Sulaiman A. bei Telegram, die beiden tauschten auch Sprachnachrichten aus. Und offenbar war er fasziniert von dem Unbekannten. „Meister“ nannte er ihn, weil er so eine „geflissene“ Sprache spreche, weil er „sehr, sehr radikal“ gewesen sei, so sagt es Sulaiman A. vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht aus. Die Verehrung ging so weit, dass er dem Prediger sogar Geld überwies, 610 Euro. Für ihn, den Aushilfsarbeiter, war das viel.