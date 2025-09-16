Dann fuhr er los, um einen Menschen zu töten

Foto: Marijan Murat/dpa
Der Angeklagte Sulaiman A. am Tag der Urteilsverkündung im Gericht in Stuttgart.
Lebenslange Haft wegen Mordes, lautet das Urteil gegen Sulaiman A., der im Mai 2024 in Mannheim einen Polizisten erstochen hat. Es bleibt die Frage, wie ein eigentlich integrierter Mann in diese Raserei getrieben wurde?

Von Max Ferstl
16. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Niemand weiß, wer der Gelehrte ist, bis heute nicht. Es gibt kein Gesicht, keinen Namen, die Ermittler haben nur ein Kürzel: O. R. Mit diesem O. R. schrieb Sulaiman A. bei Telegram, die beiden tauschten auch Sprachnachrichten aus. Und offenbar war er fasziniert von dem Unbekannten. „Meister“ nannte er ihn, weil er so eine „geflissene“ Sprache spreche, weil er „sehr, sehr radikal“ gewesen sei, so sagt es Sulaiman A. vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht aus. Die Verehrung ging so weit, dass er dem Prediger sogar Geld überwies, 610 Euro. Für ihn, den Aushilfsarbeiter, war das viel.

