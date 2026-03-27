Hürdenlauf zum ersten Kreuz

Besonders schlimm war es in Bayern. Mindestens drei Wahlzettel bekamen die Bürger da unlängst bei der Kommunalwahl vorgelegt, der größte so riesig, dass man damit die Wahlkabine tapezieren könnte. Listen, Kästchen, Kreise, Namen, Nummern, das Verfahren ist so abschreckend, dass man es auf der Webseite des bayrischen Innenministeriums sogar üben kann. Wählen kann kompliziert sein – umso mehr, wenn man es zum ersten Mal macht.