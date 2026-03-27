Studie über Jungwähler

Hürdenlauf zum ersten Kreuz

Illustration: Karolina Kohn
Illustration: Karolina Kohn

Warum wählen junge Menschen seltener als ältere? Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, was potenziellen Erstwählern oft im Wege steht.

Von Michael Burkner
27. März 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Besonders schlimm war es in Bayern. Mindestens drei Wahlzettel bekamen die Bürger da unlängst bei der Kommunalwahl vorgelegt, der größte so riesig, dass man damit die Wahlkabine tapezieren könnte. Listen, Kästchen, Kreise, Namen, Nummern, das Verfahren ist so abschreckend, dass man es auf der Webseite des bayrischen Innenministeriums sogar üben kann. Wählen kann kompliziert sein – umso mehr, wenn man es zum ersten Mal macht.

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