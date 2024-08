Zunächst das Wichtigste: Die Sommerferien sind in Polen neun Wochen lang. Das entspricht ungefähr dem, was Menschen kennen, die in der DDR zur Schule gingen: Juli und August sind schulfrei, am 1. September geht es wieder los. Dieses Jahr begannen die Schulferien in Polen schon in der letzten Juniwoche. Neun Wochen große Freiheit also.