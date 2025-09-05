Foto: Malgorzata Klemens
Foto: Malgorzata Klemens

F l u c h t   u n d   M i g r a t i o n

Erste Hilfe am Grenzzaun

Aleksandra Chrzanowska kümmert sich um Flüchtlinge, die es von Belarus aus über Polens Ostgrenze in die EU schaffen. Aktivisten wie ihr drohen hohe Strafen. Ein Besuch in Europas ältestem Urwald.

Foto: Malgorzata Klemens
Foto: Malgorzata Klemens

F l u c h t   u n d   M i g r a t i o n

Erste Hilfe am Grenzzaun
Foto: Malgorzata Klemens
Foto: Malgorzata Klemens

Aleksandra Chrzanowska kümmert sich um Flüchtlinge, die es von Belarus aus über Polens Ostgrenze in die EU schaffen. Aktivisten wie ihr drohen hohe Strafen. Ein Besuch in Europas ältestem Urwald.

Von Viktoria Großmann (Text) und Malgorzata Klemens (Fotos)
5. September 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Im Vorbeigehen pflückt Aleksandra Chrzanowska eine Himbeere vom Strauch und gibt sie weiter. „Der Wald schenkt uns auch etwas“, sagt sie. Es ist heiß an diesem Mittwoch Anfang September. An der polnischen Ostgrenze steht Europas ältester Urwald, er geht in eine weite Wildnis über, beides steckt im polnischen Begriff puszcza. Im Winter kann diese Wildnis zur Gefahr werden. 

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.