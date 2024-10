Old Man Trump

Die Autoren

Christian Zaschke ist seit 2017 SZ-Korrespondent in New York. Er stieß 2001 zur Süddeutschen Zeitung, bis 2011 arbeitete er zumeist als Sportreporter und Streiflichtautor. Von 2011 bis 2017 war er politischer Korrespondent in London, zuständig für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland.

Boris Herrmann ist der neue SZ-Korrespondent in New York. Herrmann ist seit 2010 bei der Süddeutschen Zeitung, er war zunächst Sportreporter, danach als Lateinamerika-Korrespondent mit Sitz in Rio de Janeiro. Ab 2019 war er Teil der Parlamentsredaktion in Berlin.