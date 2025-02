Die AfD geht 2025 erstmals offiziell mit einer Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf: mit Alice Weidel. Sie gilt in der Partei als „anschlussfähig“ in bürgerlichen Milieus, wie interne Strategiepapiere zeigen. Doch ist Weidel wirklich gemäßigter als andere in der AfD oder hat sie „zwei Gesichter“? Und wie geht sie mit den Rechtsextremen in der AfD rund um Björn Höcke um?

Diese Folge erscheint am 02.02.2025