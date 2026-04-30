Somalias Piraten greifen wieder an

Lange war es ruhig vor den Küsten Somalias. Und so hoffte wohl auch die Crew der MV Sward vor einigen Tagen auf eine sichere Passage um das Horn von Afrika herum. Dieser Frachter schippert Zement über die Weltmeere. Am 13. April hatte er den Suezkanal hinter sich gelassen, sein Ziel: der Hafen von Mombasa an der Küste Kenias. Nur dass er dort nicht angekommen ist. Piraten haben das Schiff überfallen und in ihre Gewalt gebracht. Somalische Piraten.