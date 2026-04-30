Kriminalität

Somalias Piraten greifen wieder an

Einsatzkräfte der EU-Operation Atalanta vor der Küste Somalias.
Foto: European Union Operation Atal/AP
Foto: European Union Operation Atal/AP
Einsatzkräfte der EU-Operation Atalanta vor der Küste Somalias.
Einsatzkräfte der EU-Operation Atalanta vor der Küste Somalias.

Drei Überfälle in einer Woche, zwei gekaperte Frachtschiffe: Wie Seeräuber am Horn von Afrika die Ablenkung durch die Iran-Krise ausnutzen, um erneut große Beute zu machen.

Von Arne Perras
30. April 2026 | Lesezeit: 4 Min.

Lange war es ruhig vor den Küsten Somalias. Und so hoffte wohl auch die Crew der MV Sward vor einigen Tagen auf eine sichere Passage um das Horn von Afrika herum. Dieser Frachter schippert Zement über die Weltmeere. Am 13. April hatte er den Suezkanal hinter sich gelassen, sein Ziel: der Hafen von Mombasa an der Küste Kenias. Nur dass er dort nicht angekommen ist. Piraten haben das Schiff überfallen und in ihre Gewalt gebracht. Somalische Piraten.

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