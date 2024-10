Auf Wunsch der Lobbyisten

Die Spaten waren so rot wie die Parteibücher derjenigen, die im April 2024 in einen großen Sandhaufen in Rheinland-Pfalz stachen. Als Bundeskanzler Olaf Scholz, Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Malu Dreyer (alle SPD), die damalige Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, mit den Spaten symbolisch den Bau eines neuen Werks des US-Pharmakonzerns Eli Lilly im rheinhessischen Alzey begingen, war die Begeisterung groß.