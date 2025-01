Das Leben von Bastian Kurz hängt an einem türkisfarbenen Schlauch. Er verbindet ihn mit einem Gerät, das in seinem Schlafzimmer neben dem Bett steht und Luft in seinen Körper pumpt. Es sieht aus wie diese Sandwichmaker, mit denen italienische Bars ihre Panini toasten, und klingt wie ein Blasebalg. Ein weiteres Gerät befeuchtet die Luft und erwärmt sie auf eine körperverträgliche Temperatur. Durch ein Loch, das Ärzte in den Hals von Bastian Kurz geschnitten haben, strömt sie über die Luftröhre direkt in die Lunge. So atmet er jetzt seit gut drei Jahren. Die Technik hat ihn nie im Stich gelassen.