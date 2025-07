Maxim M. ist 37 Jahre alt, Münchner. Er möchte nicht, dass sein ganzer Name in der Zeitung steht. Zu groß ist seine Scham: Haarausfall. Vor Kurzem hatte er eine neue Bekanntschaft aus dem Münchner Nachtleben gefragt, was sie an Männern am wichtigsten finde. „Volles Haar“, hatte die Frau gesagt.